Milano, brusca frenata metro: 15 coinvolti e 7 in ospedale

Foto Fotogramma

Una nuova brusca frenata del treno della metro di Milano, all'altezza della fermata di San Babila. E' successo alle 18.16, come riferisce l'Areu. Secondo l'ultimo aggiornamento, i 'coinvolti' sono stati quindici, di cui sette in codice verde portati in pronto soccorso. Otto non hanno avuto bisogno di ricovero.