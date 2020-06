Milano, scontro tra bus e camion rifiuti: donna in coma

(FOTOGRAMMA)

Scontro a Milano tra un mezzo Atm della linea 91 e un camion della raccolta rifiuti Amsa: 12 i feriti. Una donna di 49 anni ha riportato le conseguenze più gravi: da quanto rende noto il 118, "è ricoverata in coma all'ospedale Policlinico". Ancora da capire se fosse in attesa di salire sul filobus e sia stata investita, oppure sia stata sbalzata fuori dal mezzo e quindi investita. Al lavoro sulla dinamica ci sono gli uomini della polizia locale.

Ci sono poi tre codici giallo (Niguarda, San Carlo e San Paolo) mentre altre otto persone sono state ricoverate per ferite lievi (tre al San Paolo, tre al Fatebenefratelli, uno al Pini e uno al San Carlo). Dieci le ambulanze inviate sul luogo dell'incidente - avvenuto pochi minuti dopo le 8, in via Ergisto Bezzi all’angolo con via Marostica - oltre a due automediche e un'autoinfermieristica. Il bilancio complessivo reso noto dall'Areu è di 18 coinvolti, con sei persone sono state medicate sul posto e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

LA DINAMICA - L'impatto, da quanto si apprende, è avvenuto a un incrocio semaforizzato e dalla prima disamina il camion della raccolta rifiuti ha tamponato con la parte anteriore la parte laterale (fianco destro) del filobus. Bisognerà capire se qualcuno non ha rispettato il semaforo e la risposta potrebbe arrivare anche dalle telecamere presenti in zona.

AMSA - "Amsa esprime vicinanza ai cittadini coinvolti e ribadisce tutta la propria disponibilità a collaborare per accertare la dinamica dell'incidente" si legge in una nota ufficiale della società, aggiungendo che "si è immediatamente messa a disposizione delle autorità per fornire tutti gli elementi utili a far luce sull'accaduto".