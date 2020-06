Roma, ancora bus in fiamme: salvi autista e passeggero

Ancora un autobus dell'Atac in fiamme a Roma. L'autista fortunatamente è riuscito a far scendere l'unico passeggero presente sulla vettura e nessuno è rimasto ferito. Per spegnere le fiamme sono intervenute alcune squadre del comando dei vigili del fuoco di Roma con un'autobotte. La vettura della linea 708, che è stata comunque distrutta dalle fiamme, ha preso fuoco questa mattina intorno alle 9.50 in via Vinicio Cortese 180.