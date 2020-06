(FOTOGRAMMA)

Agguato a colpi di arma da fuoco nel quartiere Vasto a Napoli. In via Venezia un uomo è stato ferito alle gambe dai colpi esplosi da due persone arrivate sul posto a bordo di uno scooter e scappate subito dopo. La vittima, della quale non si conoscono le condizioni, sarebbe un extracomunitario. Sul posto è intervenuta la Polizia.