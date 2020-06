Terremoto Mugello, sindaco di Borgo San Lorenzo: "E' stata una bella botta"

(FOTOGRAMMA)

"Abbiamo sentito una bella botta. C'è stata molta paura e le persone si sono riversate subito in strada. La scossa più potente è stata accompagnata da un boato e da un dondolio di alcuni secondi che hanno messo paura". Lo ha detto all'AdnKronos Paolo Omoboni, sindaco di Borgo San Lorenzo (Firenze), uno dei comuni del Mugello dove si è registrata una scossa di terremoto.

"Ora la situazione appare sotto controllo ma da ieri sera dopo le 20 è iniziato lo sciame sismico - ha raccontato Omoboni - che via via è aumentato di intensità fino alla botta delle 4:37 con magnitudo 4.5. Dopo la paura e la gente in strada sono partite subito le verifiche per controllare gli edifici pubblici. E' stato attivato il piano di protezione civile con la predisposizione delle aree di attesa e la gente può rientrare nelle case".