Fondi Lega, assessore indagato per riciclaggio

(Fotogramma)

C'è anche un assessore di Regione Lombardia tra i destinatari del provvedimento di perquisizione e sequestro disposto dalla Procura della Repubblica ed eseguito oggi dagli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Genova nell'ambito dell'inchiesta della procura genovese sull'ipotesi di un presunto riciclaggio di parte dei 49 milioni che la Lega sta restituendo allo Stato rateizzati. Si tratta di Stefano Bruno Galli, assessore lombardo indagato per il reato di riciclaggio, nei confronti del quale è stata anche notificata l'informazione di garanzia per aver compiuto operazioni su una parte delle somme di denaro provento dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di azioni pubbliche, commessi dall'ex leader del Carroccio Umberto Bossi e dall'ex tesoriere Francesco Belsito attraverso l'associazione "Maroni Presidente". Perquisiti anche alcuni uffici della Regione Lombardia a Milano

Le attività di perquisizione di oggi hanno riguardato anche due società, la "Boniardi Grafiche Srl" a Milano e la "Nembo SrL" con sede a Monza, allo stato cessata, che hanno fornito servizio per le campagne elettorali della Lega. L'inchiesta nasce da quella sui rimborsi che la Lega avrebbe ottenuto tra il 2008 e il 2010, sui quali la sentenza della Cassazione lo scorso 6 agosto aveva dichiarato prescritti i reati ma confermato la confisca. Le perquisizioni sono affidate al Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Genova.

MARONI SI CHIAMA FUORI - L'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni si chiama fuori dall'indagine per riciclaggio della Procura di Genova. Al centro di alcune operazioni sospette ci sarebbe l'associazione 'Maroni presidente'. "‪In merito alle indagini che riguardano un'associazione che porta il mio nome (creata per le elezioni regionali del 2013) preciso - scrive su Facebook - di non aver mai avuto in essa alcun ruolo gestionale né operativo. Sono tuttavia certo della correttezza della gestione da parte del presidente e dei consiglieri‬"