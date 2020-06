Incidente sull'A6, morto un soldato

(Fotogramma)

Un soldato dell'Esercito è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto sull'A6 Torino-Savona nella carreggiata in direzione Torino, all'altezza del km 31, in provincia di Cuneo. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale. Da una prima ricostruzione, nell'incidente sono rimasti coinvolti cinque veicoli: un autotreno, un autoarticolato, un autocarro leggero - Citroen Berlingo - dell'Esercito Italiano e due auto. Tre i feriti, tra i quali un militare.

Ai familiari del soldato "va il mio più sentito cordoglio e sentimento di vicinanza e quello di tutto il personale della Difesa" è il messaggio del ministro Lorenzo Guerini. “Vicinanza anche al sottufficiale ferito che era a bordo del mezzo e ai civili coinvolti nell’incidente".