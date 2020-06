Stamina, la 'iena' Golia: "Storia Vannoni travagliata"

(Fotogramma)

"Mi dispiace per l'uomo, era malato da tempo. Quella di Vannoni è una storia molto travagliata. Mi dispiace per la i suoi familiari". Così all'Adnkronos Giulio Golia, la Iena che fece diversi servizi sul metodo Stamina e sul suo 'creatore' Davide Vannoni, scomparso oggi per una grave malattia. La 'cura' nel corso degli anni si è rivelata essere una teoria priva di fondamenti scientifici: del metodo Stamina, soprattutto a Torino, si era interessata approfonditamente anche la magistratura.