Stamina, morto Davide Vannoni

Si è spento questa mattina a Torino, dopo una lunga malattia Davide Vannoni, 'inventore' del metodo Stamina. Aveva 53 anni. A confermare all'Adnkronos il decesso, il suo avvocato Liborio Cataliotti. "Il mio cliente - ha spiegato l'avvocato Cataliotti - era malato da tempo, tanto che in occasione dell'ultimo arresto, quando venne accusato di aver ripreso la pratica del metodo Stamina all'estero, era stato condotto anziché in carcere nel reparto delle Molinette e, poi, successivamente, all'esito della perizia sulle sue condizioni di salute, scarcerato".

Coinvolto in diversi procedimenti giudiziari, attualmente era in attesa di giudizio per il processo Stamina bis che era stato trasferito a Roma a seguito di un'eccezione sollevata dai suoi difensori.