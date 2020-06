Aeronautica militare: tante iniziative per il Giubileo Lauretano, presentato il calendario 2020

Concerto della Banda musicale dell’Aeronautica Militare e del Coro Petrassi, ieri sera all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in occasione del Giubileo Lauretano e delle celebrazioni del centenario della Beata Vergine Lauretana quale ‘Patrona degli Aeronauti’. L’evento, 'Volando tra le Stelle - Immagini e musica’, si è svolto in sostegno dell’iniziativa benefica "Un dono dal cielo" promossa in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica in favore degli ospedali pediatrici Gaslini di Genova, Santobono Pausilipon di Napoli e Bambino Gesù di Roma. Presenti, tra gli altri, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Alberto Rosso, e il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo.

"Una giornata importante perché è l’anniversario della Madonna di Loreto, la nostra patrona, e quest’anno è un momento particolare perché celebriamo il centenario della proclamazione della Madonna di Loreto quale nostra patrona", ha spiegato il generale di squadra aerea Alberto Rosso. La serata di ieri, ha aggiunto, ha messo insieme più significati: "Un elemento - ha spiegato Rosso - è ricordare ancora una volta il centenario della nostra patrona; il secondo elemento è la presentazione del calendario dell’Aeronautica militare 2020 e il terzo è il lancio di una raccolta fondi di beneficenza per lasciare un segno concreto della passione e della generosità del personale dell’Aeronautica verso chi sta meno bene di noi. Sarà un’offerta che devolveremo in apparecchiature mediche per tre ospedali pediatrici sul territorio nazionale".

A sottolineare l’impegno delle Forze Armate e dell’Aeronautica Militare per i meno fortunati è stato Angelo Tofalo, sottosegretario alla Difesa. "Una giornata dove tutti gli aeronauti festeggiano - ha osservato Tofalo - ed è la dimostrazione che le Forze Armate dedicano tanta energia a chi è più sfortunato, a chi resta indietro e non bisogna mai dimenticare. Oltre alle tante attività di difesa nazionale e aerea e alle molteplici attività che l’Aeronautica porta avanti, c’è sempre un occhio di riguardo a chi ha problematiche e di questo sono molto orgoglioso".

CALENDARIO 2020: Durante la serata è stato tra l’altro presentato il calendario 2020 dell’Aeronautica Militare: tema di quest'anno raccontare l’Aeronautica nelle regioni italiane valorizzando il legame con i territori e le città. Il calendario, che attraverso un’App diventa interattivo e arricchito di filmati, è stato realizzato con il contributo di Leonardo.

Proprio come il concerto all’Auditorium, anche la vendita di ogni copia del calendario contribuirà all’iniziativa benefica "Un dono dal cielo". Infatti, in occasione dell’anno Giubilare della Proclamazione della Beata Vergine Lauretana quale Patrona degli Aeronauti, saranno molte le iniziative in sostegno del progetto benefico. E’ stata anche promossa tra il personale della Forza Armata una raccolta fondi su base volontaria tesa a devolvere il corrispettivo di un’ora o più di lavoro all’iniziativa.