Meteo, è arrivato l'inverno

(Foto Xinhua)

È arrivato l’inverno sull’Italia, temperature in crollo, gelate diffuse al Nord anche in pianura e ora arriverà pure la neve. Il team del sito www.ilMeteo.it avvisa che giovedì mattina una debole perturbazione atlantica incontrerà un clima decisamente molto freddo al Nord, tale da far nevicare per qualche ora sull’Emilia e sul Veneto. Non ci saranno accumuli importanti, ma a Bologna ad esempio potrebbero cadere 1-2 cm, mentre sul Veneto 1 cm scarso. Il tempo migliorerà già a partire dal pomeriggio. Ma non è finita qui.

Venerdì l’arrivo di una nuova e più intensa perturbazione, oltre a portare maltempo diffuso dalla Toscana alla Calabria (anche con nubifragi), al Nord farà cadere la neve su molte zone della pianura, come ad esempio in Piemonte e in Lombardia. La dama bianca potrebbe raggiungere 2 cm circa su molte città piemontesi, fiocchi meno più probabili ma pur sempre possibili anche su gran parte della Lombardia, sull’Emilia e sulle zone settentrionali del Veneto.

Il team del sito www.ilMeteo.it pone l’attenzione soprattutto alla giornata di venerdì 13 (santa Lucia) quando si attiveranno violenti venti di Maestrale, Ponente e Libeccio che causeranno intense mareggiate. Venerdì infatti il maltempo si accanirà soprattutto su Toscana, Lazio, Campania e Calabria con nubifragi e allagamenti. Sull’Appennino la neve scenderà copiosa sopra i 1200 e 1400 metri creando disagi alla circolazione stradale.