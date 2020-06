Intelligenza artificiale e medicina: in diretta dal Policlinico Gemelli di Roma

L'intelligenza artificiale può aiutare ad accelerare e migliorare la diagnosi di malattie? Può contribuire a curare i pazienti? Dobbiamo immaginare un futuro in cui sostituirà o integrerà il ruolo dei clinici nelle attività medico-sanitarie? Se ne discute all'evento #AI4DOCS 'Opportunità e rischi dell'intelligenza artificiale in Medicina', promosso dalla Fondazione Policlinico Universitario Gemelli Irccs in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica.

Guarda la diretta