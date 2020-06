Pistoia, incendio in una mansarda: muore 80enne

(Foto Fotogramma)

Un uomo di 83 anni è morto nell'incendio della mansarda di un'abitazione ad Agliana (Pistoia), in via Livorno. Il corpo dell'anziano è stato rinvenuto dai vigili del fuoco che avevano appena estinto l'incendio.

Due donne, moglie e figlia della vittima, sono state tratte in salvo: soccorse dal personale medico del 118, sono state ricoverate all'ospedale di Pistoia per intossicazione ma non sono in pericolo di vita.

Il rogo ha provocato danni ingenti. Sul posto anche il funzionario di guardia e personale dell'ufficio di polizia giudiziaria del comando dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri.

L'incendio, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, si è sviluppato probabilmente a causa di un corto circuito dell'impianto elettrico dell'albero di Natale. La vittima si chiamava Giovanni Nesti e aveva 83 anni: prima della pensione era un commercialista. E' deceduto per intossicazione di monossido di carbonio. Sono stati disposti dalla procura i rilievi scientifici.