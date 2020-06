Genova, bimbi dell'asilo disegnano sardine: polemica in Comune

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Quanto accaduto all'asilo nido 'Vico Rosa' altro non è che indottrinamento, una condotta scorretta da parte di chi dovrebbe crescere dei bambini secondo attività di carattere pedagogico, lontane da ideologie politiche". Lo afferma in una nota Lorella Fontana, capogruppo della Lega in Comune a Genova, parlando della vicenda diventata oggetto di un'interrogazione in consiglio comunale legata ad alcuni disegni fatti dai bimbi di un asilo nido cittadino in occasione della manifestazione delle 'Sardine' genovesi lo scorso 28 novembre.

Da quanto riportato da alcuni giornali locali i bambini di un nido comunale sarebbero stati coinvolti nella realizzazione di disegni che raffiguravano il simbolo del movimento, le sardine, poi usati nella manifestazione in piazza de Ferrari. Nell'interrogazione, presentata dalle consigliere di centrodestra Marta Brusoni (Vince Genova) e Fontana (Lista Salvini Premier) si chiedeva l'eventuale fondamento della notizia e in caso affermativo come l'amministrazione intendesse procedere.

"Come Lega - prosegue Fontana - abbiamo già chiesto la convocazione di una commissione sul tema, per capire come questa struttura comunale abbia potuto impegnare dei bambini per disegnare delle sardine per una manifestazione politica, un comportamento inaccettabile e non consono alle linee guida stabilite dall'ente". Sul tema ha risposto l’assessore comunale genovese Barbara Grosso: "La gestione è stata affidata - ha precisato parlando dell'asilo - nel 2015 alla cooperativa sociale 'Mignanego' e il Comune esercita il controllo sugli accrediti e nella primavera del 2019 è stato effettuato un sopralluogo nel nido in tal senso. Pur nel rispetto della libertà del gestore per quanto riguarda l’offerta pedagogica proposta, il Comune di Genova ritiene che le attività che si svolgono all’interno del nido debbano essere totalmente volte allo sviluppo psico-fisico dei bambini. Per questo motivo abbiamo convocato il rappresentante responsabile della cooperativa e il coordinatore pedagogico per esaminare, comprendere e affrontare la dinamica dei fatti".