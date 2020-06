Gra Roma, scontro auto-moto: morto centauro

(Immagine di repertorio - Fotogramma)

E' morto il motociclista rimasto ferito gravemente in un incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Lo scontro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto una vettura e un motociclo. E' intervenuta un'eliambulanza viste le gravissime condizioni del motociclista, poi deceduto.

Il traffico, informa Anas, sta tornando gradualmente alla normalità. La corsia di sorpasso in prossimità dello svincolo 26 (Pontina), chiusa per permettere l'intervento dell'eliambulanza, è stata riaperta.