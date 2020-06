"Catania in questo momento è una città indagata, sotto processo, sotto osservazione giudiziaria". Lo ha detto il presidente della Commissione regionale Antimafia, Claudio Fava, al termine delle audizioni in prefettura. "Mi riferisco all'Università, alla sua storia istituzionale e alle vicende legate all'ipotesi di falso in bilancio negli ultimi quattro anni, a un ex governatore della Regione che sarà giudicato nei prossimi giorni, a uno dei più grossi editori del Mezzogiorno indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Una quantità di urgenze giudiziarie che ci fa capire come questa città resti una storia da raccontare".