Piazza Fontana, al via corteo a Milano

Diverse centinaia di persone sono partite da Piazza Scala, con un grande striscione ‘Milano antifascista non dimentica’ a far da coda al corteo, dirette verso Piazza Fontana per la manifestazione che ogni anno ricorda la strage e quest’anno commemora le vittime a 50 anni dell’eccidio.

Il corteo dovrebbe è arrivato alle 16.37, ora esatta dello scoppio della bomba, davanti alla sede storica della Banca Nazionale dell’Agricoltura per la posa delle Corone. In piazza ci sono le bandiere dell’Anpi, dei sindacati e i gonfaloni di molti Comuni e della Regione Lombardia.

Il presidente Mattarella. ""Ferita non rimarginabile"

Tanti applausi per le vittime ma anche per Giuseppe Pinelli e Pietro Valpreda, anarchici accusati ingiustamente della strage, alla manifestazione. Il vicepresidente dell'associazione per le vittime della strage, Matteo Dendena, ha 'officiato' la cerimonia, dando la parola a una giovane studentessa di un liceo di Voghera che, nel silenzio gelido della piazza, ha letto i nomi delle 17 vittime a cui ha dedicato un lavoro a scuola spiegando di augurarsi che "siano loro a indicarci la strada per la verità". Sia Carlo Arnoldi che Carla Nespolo, presidente dell'Anpi, hanno ringraziato il presidente della Repubblica per le sue parole, che "squarciano un velo" e "aprono il cuore".

Arnoldi, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage, ha riconosciuto che lo Stato è "finalmente" vicino. "Noi - ha detto - non abbiamo mai smesso di portare avanti la verità storica, lo Stato finalmente ci è vicino. Con rabbia, abbiamo letto del revisionismo sui giornali, di chi scrive che c'è una verità giudiziaria, non storica, mentre noi da anni affermiamo il contrario".

Da Piazza Cavour è invece partita la 'contromanifestazione' antifascista per la strage di Piazza Fontana. "Strage di Stato, mano fascista. Milano non dimentica", è lo striscione che apre il corteo, con circa duecento persone dirette in Piazza Fontana. Sono per lo più collettivi, centri sociali, sigle di sinistra, insieme alla Federazione Anarchica, a prendere parte al corteo, pacifico e accompagnato dalla musica. Partecipano giovani, studenti universitari e anche diversi anziani. Il corteo vuole ricordare le vittime, Giuseppe Pinelli, Pietro Valpreda e Saverio Saltarelli.