Roma, scontri ‘Indignados’ 2011: 9 condanne in appello per 40 anni

(Foto Fotogramma/Ipa)

Nove condanne per un totale di quasi 40 anni di carcere. E’ la sentenza emessa dalla prima corte d’appello di Roma al processo per gli incidenti del 15 ottobre del 2011 a Roma durante la manifestazione degli ‘indignados’ a piazza Sa Giovanni. I reati contestati agli imputati vanno da resistenza a pubblico ufficiale a devastazioni, lesioni, incendio doloso, turbativa dell'ordine pubblico, interruzione di pubblico servizio.

Le condanne più alte sono state decise per David Ceccarelli (6 anni) e per Giacomo Spinelli (6 anni e mezzo) accusato di far parte del gruppo di manifestanti che attaccò un blindato dei carabinieri che poi fu dato alle fiamme. Fra le condanne ci sono stati anche due patteggiamenti mentre è stata dichiarata la prescrizione per cinque imputati.