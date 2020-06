Tentò di investire la figlia con auto, condannato a 10 anni

(Fotogramma)

E’ stato condannato a 10 anni di carcere il 50enne di origine marocchina che lo scorso marzo a Livorno Ferraris, nel vercellese, tentò di investire la figlia 20enne. Lo ha deciso oggi il tribunale. Quando i carabinieri lo scorso marzo giunsero sul luogo dell’incidente scoprirono che a investire la ragazza, che aveva riportato ferite superficiali su una gamba, era stato il padre della vittima.

In caserma, la ragazza aveva raccontato che da oltre 2 anni il padre la maltrattava, poiché non accettava il suo modo di comportarsi in pubblico. Era molto geloso, ma non per questioni religiose, poiché possessivo e che negli ultimi tempi i loro rapporti si erano ulteriormente deteriorati.

Ai militari la giovane aveva poi spiegato che quel giorno doveva sostenere un colloquio di lavoro e il padre si era proposto, per controllarla, di accompagnarla. Lei però aveva rifiutato. L’uomo aveva quindi deciso di seguirla, cercando lungo la strada di invitarla a salire in auto ma, ad un certo punto, all'ennesimo rifiuto, era andato su tutte le furie e aveva accelerato improvvisamente investendola.

Solo la prontezza di riflessi della giovane le aveva permesso di scansarsi evitando cosi’ di essere investita in pieno. L’uomo, pertanto, era stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Oggi l’epilogo giudiziario della vicenda.