Maltempo, da ieri 2400 interventi dei Vigili del Fuoco

''Maltempo da ieri in Umbria, Marche, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia: svolti dai Vigili del Fuoco 2.400 interventi, oltre 1.200 quelli in corso. Previsto #oggi un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche #14dicembre''. E' il bilancio che arriva, via twitter, dai Vigili del Fuoco.