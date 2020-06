Valanghe sulle Alpi, 3 morti

Foto Fotogramma

E' stato travolto da una valanga mentre stava facendo sci alpinismo ed è morto. E' successo a una guida alpina della valle d’Aosta in Valtournenche. L'uomo aveva 49 anni e si trovava a circa 2300 metri di altezza sopra Cheneil quando è accaduto l’incidente.

Una valanga e la successiva caduta in un crepaccio sono stati fatali per una donna di Brunico che ha perso la vita mentre si trovava sull’Alpe di Siusi. La donna, una altoatesina di 62 anni, stava facendo una passeggiata con le ciaspole. A nulla è valso l’allarme lanciato dal compagno e l’intervento dell’elicottero intervenuto in brevissimo tempo.

In Alta Valsesia, invece, un giovane è stato travolto da una slavina mentre scendeva fuoripista con lo snowboard assieme ad altri tre amici tra la Val d'Olen e la Val d'Otro. A nulla sono valsi i soccorsi con l’allarme lanciato alle 13.30-14 e l’elicottero e le squadre di soccorso a setacciare la zona.