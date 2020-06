Gessica Notaro operata all'occhio: "E' un giorno particolare"

(Fermo immagine dal video)

"Sono in pre-sala operatoria, oggi non è un vero proprio intervento però è un giorno particolare, perché devono tagliare le due palpebre nel mezzo, che sono state cucite in questi due anni, per vedere cosa succede all’interno dell’occhio. Quindi non è la svolta decisiva ma ci avviciniamo". Gessica Notaro, vittima di un'aggressione con l'acido nel gennaio 2017 da parte dell'ex compagno, con un video su Instagram, aggiorna chi la segue sui social sulle sue condizioni di salute. Alla fine del video si toglie gli occhiali con la lente oscurata per mostrare l’occhio e, dopo aver mandato un bacio, aggiunge: "Vi racconto dopo come è andata".