Mareamico: "Sulla spiaggia di Agrigento un chiosco distrutto"

Il chiosco semidistrutto

"In spiaggia a San Leone c'è un chiosco che il mare ha aggredito e parzialmente distrutto. Legna, plastica ed ogni tipo di rifiuto sono sparsi sulla battigia e tanto materiale è già finito in mare. Tutto questo è accaduto perché il locale estivo qualche tempo fa è stato posto sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria ed i proprietari oggi non hanno alcun titolo per intervenire per evitare ulteriori disastri". E' la denuncia dell'associazione Mareamico di Agrigento. "Mareamico lancia un appello al Demanio marittimo, alla Capitaneria di porto ed alla Procura di Agrigento al fine di intervenire responsabilmente ed urgentemente, per impedire ulteriori danni all'ambiente e migliorare il decoro delle nostre spiagge", spiega l'associazione.