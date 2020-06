Terni, sindaco di Amelia aggredita nel suo ufficio

(Fotogramma)

Il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, è stata aggredita questa mattina nel suo ufficio da un uomo che, in evidente stato di agitazione, dopo essersi introdotto chiedendo di parlarle, l'ha colpita in testa con una mano. Portata al pronto soccorso dell'ospedale di Terni, ha avuto una prognosi di 7 giorni.

Solidarietà è stata espressa dalla presidente Regione Umbria, Donatella Tesei. "La mia più sincera solidarietà al sindaco di Amelia, Laura Pernazza, per l’episodio di violenza di cui è stata vittima oggi", dichiara Tesei. "Da amministratore regionale ed ex sindaco - prosegue il messaggio - conosco quanto il primo cittadino, e in generale tutti gli attori che operano nel pubblico, siano esposti ed a volte presi come obiettivi di rabbia e malcontento. L’episodio odierno, al di là delle specificità del caso - conclude la presidente - ci fa però capire quanto sia sempre più necessario alimentare un dialogo costruttivo tra cittadini, politica e pubblica amministrazione”.