Terremoto in Irpinia e nel Sannio

(Xinhua)

Torna a tremare il Sannio, dopo le scosse del 25 novembre scorso. Due scosse di terremoto sono state infatti avvertite dalla popolazione di Benevento in mattinata: una alle 9:06 e l'altra alle 9:08. La prima, secondo una stima provvisoria dell'Ingv, era di magnitudo compresa tra 3.2 e 3.7 mentre la seconda di potenza compresa tra 3.1 e 3.6.

Una nuova scossa ha colpito poi il comune beneventano di San Leucio del Sannio ed è stata avvertita anche in Irpinia: ad Avellino si sono evacuate le scuole e poi le strutture sportive. Coach De Gennaro si è visto costretto ad annullare la seduta di allenamento della Scandone vista l'impossibilità di utilizzare il Palazzetto dello Sport, chiuso per motivi di sicurezza al pari di tutte le altre strutture sportive pubbliche.

In mattinata il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, d'intesa con il prefetto Francesco Cappetta e con la Protezione civile, ha disposto l'immediata chiusura delle scuole e degli edifici pubblici ad eccezione dei servizi e delle strutture emergenziali.

"Purtroppo i terremoti non si possono prevedere. Invito i concittadini ad essere possibilmente calmi. Abbiamo deciso di fare ricognizioni nelle scuole e negli edifici pubblici" ha scritto il sindaco su Facebook. "Lo sciame investe l'Appennino da Nord a Sud. Per le case private vedete con i vostri tecnici. Per chi ha davvero problemi economici si rivolga al comune o a me e vedremo il da farsi".