Torino, uomo trovato senza vita in fossato

E’ deceduto a seguito di un investimento il 46enne trovato privo di vita nella tarda mattinata di oggi in un fossato lungo la direttrice che da Orbassano porta a Stupinigi, all'altezza del comune di Nichelino. Ad accertarlo i carabinieri. L’uomo, a quanto si apprende, sarebbe stato investito ieri sera da un 65enne di Cumiana che ieri aveva chiesto l’intervento dei militari a cui aveva detto di aver investito qualcosa, molto probabilmente un animale. Le immediate ricerche avevano però dato esito negativo sia perché l’autista non ricordava il punto esatto dell’impatto, per l’assoluta mancanza di luce del luogo. Riprese oggi, le ricerche hanno portato alla scoperta della vittima, residente a Grugliasco e di cui poco distante dal corpo è stata ritrovata l’auto, regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave.

Il medico legale ha accertato il decesso per trauma cranico. La salma è stata portata nelle camere mortuarie del cimitero di Nichelino a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’investitore e’ stato denunciato per omicidio stradale.