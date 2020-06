XIX premio Foedus con sfilata dei gioielli di Sacco dedicata a Zeffirelli /Fotogallery

Serata di gala natalizia per la Fondazione Foedus, presieduta da Mario Baccini e coordinata da Michele Adinolfi, che con il galà Un dono per un sorriso taglia il traguardo dell'edizione numero diciannove. (Fotogallery)

Quest'anno premiati dalla Fondazione per impresa cultura e solidarietà volti noti del panorama italiano e internazionale che hanno saputo sostenere il meglio dei principi della cultura italica nel mondo.

Dal palco del The Church Palace la proposta Foedus per il prossimo triennio: ricostruire il reparto di Oncologia del policlinico Umberto I di Roma. Madrina del progetto Diana Baccini Battaggia insieme all'oncologo di fama internazionale Paolo Marchetti, che ha tra l'altro ricevuto il riconoscimento Foedus alla solidarietà 2019. Il progetto lanciato ieri sarà realizzato dall'architetto Valter Macchi, presente alla serata.

Sono saliti sul palco a ricevere i premi Foedus, l'archeologa romana Marina Mattei, che ha ricevuto la coppa di Pitagora; Riccardo Braglia, ceo di Helsinn farmaceutica e filantropo che sostiene l'istruzione minorile in Africa; Bruno Zago imprenditore leader in Europa per il packaging e il generale di corpo d'armata Nicolò Falsaperna, direttore generale dei servizi per la difesa e gli armamenti.

Durante la serata hanno sfilato gli abiti di scena delle opere di Franco Zeffirelli con i monili originali creati dal maestro Gerardo Sacco, gioielliere delle dive e fraterno amico del regista, per il quale ha realizzato i preziosi delle opere più importanti tra cui don Carlos e Aida interpretate da Pavarotti e Liz Tailor. Sacco ha relaizzato per la Foedus tutti i premi consegnati.