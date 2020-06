Cena di gruppo: un morto e malore per 30 persone

(Fotogramma)

Un morto e malore per 30 persone a Ripi, in provincia di Frosinone, dopo una cena. Sul caso stanno indagando i carabinieri per capire se i malori siano stati causati da intossicazione o da altro. La vittima è un anziano di 89 anni. Sul corpo è stata disposta l'autopsia. Alla cena hanno partecipato circa 400 persone. Al momento nessuno dei partecipanti alla cena ha presentato denuncia.