Benigni: "Amo Papa Francesco alla follia"

(Fotogramma/Ipa)

Roberto Benigni ama "alla follia" Papa Francesco. Lo afferma lo stesso comico toscano in un'intervista concessa a 'Famiglia Cristiana' in edicola domani in occasione dell'uscita al cinema della nuova versione di 'Pinocchio' firmata da Matteo Garrone dove veste i panni di Mastro Geppetto. "Vorrei dirgli - spiega - che lo amo alla follia e che, dopo Pinocchio, è il mio personaggio preferito".

L'attore rivela di essersi ispirato a suo padre per interpretare la figura di Geppetto. "Vengo da una famiglia - racconta - che ha conosciuto la povertà. Mio padre era contadino, ma sapeva pure lavorare il legno. Mi sono ispirato a lui per interpretare Geppetto. La nostra casa era molto simile a quella che si vede nel film: avevamo il focolare disegnato sul muro perché non potevamo permetterci la legna per il fuoco. Ma che gioia quando a Natale si faceva il Presepe".

Benigni fa un parallelo tra i personaggi del Pinocchio di Collodi e l'attualità: "Quanti gatti e volpi troviamo oggi in politica che ci promettono di farci diventare ricchi da un giorno all’altro. O Lucignoli che fanno diventare tutti somari, facendoci tornare indietro a seguire i nostri istinti più bassi. I politici dovrebbero essere migliori di noi, cosicché possiamo prenderli a esempio come fa Pinocchio con la Fata Turchina".