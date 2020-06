Bologna, incendio in un palazzo: un morto

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una persona ha perso la vita nell’incendio divampato stamattina, attorno alle 9.30, al terzo piano di un palazzo in via Santo Stefano a Bologna. Un tratto della strada, nel centro storico cittadino, tra l'incrocio con via Dante e quello con via Rialto, è stato chiuso dalla polizia, sul posto assieme a diverse squadre di vigili del fuoco e ai carabinieri. Il fumo è visibile dalla strada.

La vittima, 70 anni, era un medico in pensione. Secondo quanto si apprende, le fiamme sono divampate nel sottotetto, adibito a studio, pieno perciò di mobili in legno e libri, dove l'uomo si trovava da solo. A chiamare i vigili del fuoco è stata la moglie del medico, che era al piano inferiore. Tuttavia, quando i soccorsi sono giunti, l'uomo era già senza vita. Ancora in corso le cause dell'incendio.