La Spezia, furgone investe due bimbi: sono gravi

(Fotogramma)

Due bambini sono stati investiti da un furgone nella zona tra Sarzana e Santo Stefano Magra, nello spezzino. E successo oggi pomeriggio intorno alle 16,30. Sul posto il 118 della Spezia con due automediche. I piccoli, di 5 e 6 anni, sono stati stabilizzati e poi trasferiti. Il più piccolo in codice rosso in elisoccorso all'ospedale Meyer di Firenze, dove è ricoverato in prognosi riservata per un trauma cranico. La tac total body sul piccolo non ha rilevato altre lesioni. Il fratellino di 6 anni in ambulanza presso il Sant'Andrea della Spezia, dove è stato operato per ridurre una frattura ad una gamba, ma le sue condizioni non sarebbe in gravi. La mamma è rimasta illesa.