Zaniolo e Mancini cantano 'Bella ciao'/Video

Nicolò Zaniolo e Gianluca Mancini cantano 'Bella Ciao'. I due giocatori della Roma sono stati immortalati in un video mentre sul palco di un locale intonano il canto dei partigiani che, da poco più di un mese, fa da sfondo musicale alle manifestazioni delle Sardine nelle piazze italiane. Non è la prima volta che l'inno della Resistenza viene intonato nel mondo del calcio. Dopo che la popolare serie tv 'La casa di carta' lo ha utilizzato nella sua colonna sonora anche i giocatori della nazionale francese hanno intonato 'Bella ciao' in un video che nei mesi scorsi è diventato molto popolare sui social.