Mafia Capitale, Buzzi ai domiciliari

(Fotogramma)

Va ai domiciliari Salvatore Buzzi dopo l’istanza presentata dai suoi legali a seguito alla sentenza della Cassazione sul processo Mafia Capitale che ha fatto cadere l’accusa di mafia. La decisione della Corte d'Appello di Roma “è il giusto epilogo di questo lungo calvario”, ha commentato all’Adnkronos l’avvocato Alessandro Diddi difensore di Buzzi insieme a Piergerardo Santoro. Buzzi era in carcere da cinque anni.

"Dopo 5 anni di custodia preventiva finalmente è stata restituita giustizia - ha detto il legale - Mai nessuno in Italia ha pagato in questo modo per una corruzione". "Adesso finalmente possiamo guardare con serenità all'ultimo pezzo del processo che ci attende in Appello. Spero - ha aggiunto - che si possa mettere fine a questa strana e forse distorta pagina della giustizia italiana".