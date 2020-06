Meteo e neve, stagione da record per gli sciatori

(Fotogramma)

“La neve quest’anno regalerà il sorriso agli sciatori”. Lo dice Marco Di Marco, direttore di Sciare magazine, la rivista del Grande sci, organo ufficiale dei maestri dal 1996. Ci si prepara quindi a vacanze più bianche che mai: “Basti pensare - dicono da iLMeteo.it - che pressoché tutto il Nord Italia, gli Appennini, il versante ligure-tirrenico fino alla Calabria, la Sardegna occidentale e parte della Sicilia hanno ricevuto oltre 200 mm di precipitazione nel mese, con quantità diffusamente da doppie a quadruple rispetto al normale”.

“Impressionanti in particolare gli oltre 1000 mm totalizzati in 22-25 giorni di precipitazione nelle zone più battute dai diluvi sulle montagne alle spalle di Savona e Genova (1080 mm a Piampaludo, 1187 a Urbe-Vara Superiore) e in Carnia (1192 mm a Tolmezzo) - sottolineano ancora dal sito di previsioni - dove novembre è risultato il mese in assoluto più ricco di precipitazioni nelle lunghe serie pluviometriche storiche”.

Ma come prepararsi al meglio per questa stagione da record? Tante, infatti, le variabili da considerare: “Prima di tutto la sicurezza - aggiunge il direttore di Sciare - la neve caduta su terreni ancora caldi e con sbalzi di temperatura notevoli aumenta il rischio valanga”.

Sconsigliabile, quindi avventurarsi in neve fresca senza avere tutte le informazioni del caso. Da oggi, però, gli amanti della neve, più o meno avventurosi, avranno un unico punto di riferimento, uno strumento in più per non farsi trovare impreparati: sul sito de iLMeteo.it è stata appena inaugurata una nuova sezione nata in collaborazione proprio con Sciare Magazine dedicata alla montagna d’inverno. Nasce così un servizio unico. “Abbiamo voluto creare uno spazio di informazione dedicato a tutti gli appassionati di neve - dice Emanuele Colli, amministratore delegato de iLMeteo.it - mettendo insieme informazioni sul meteo come temperatura, umidità, precipitazioni e vento, e informazioni specifiche sulla neve come altezza a valle e in quota, qualità delle precipitazioni nevose, impianti aperti e una suddivisione delle piste per caratteristiche”.

E se per dirla con Di Marco “ci sono tutte le condizioni per prevedere una stagione sciistica eccezionale, che proseguirà fino ad aprile”, solo su iLMeteo.it si possono trovare tante notizie, foto e video ancora più tecnici. Un bollettino neve aggiornato insieme a previsioni del tempo. “Uno strumento irrinunciabile che permetterà di vivere al meglio e in sicurezza, grazie alla quantità di informazioni finalmente disponibili in un’unica sessione, quella che si annuncia come una delle migliori stagioni sciistiche di sempre” afferma Colli. Ancora una volta iLMeteo.it risponde alle esigenze del suo pubblico, ideando un servizio capace di fornire indicazioni concrete in base ai bisogni. “Non tutti gli impianti sono uguali - concludono da Sciare Magazine - se voglio insegnare ai bambini lo spazzaneve cercherò determinate condizioni, piste soleggiate e non impegnative, molto diverse da quelle di neve fresca che vorrei se fossi un appassionato di freestyle in snowboard”.