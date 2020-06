Reddito Cittadinanza, lo prendono anche esponenti Spada e De Silvio

(Fotogramma)

"Angelo De Silvio, appartenente alla nota famiglia, condannato per estorsione, usura, oltraggio a pubblico ufficiale, percepisce il reddito di cittadinanza. E non è il solo. Come lui percepisce il reddito anche sua nuora, Liana Spada, condannata, in via non definitiva, per spaccio. Entrambi sono stati giudicati pericolosi socialmente con l’applicazione della sorveglianza speciale dal Tribunale di Frosinone". E' quanto rivela l’inchiesta esclusiva di Sara Giudice e Nello Trocchia che andrà in onda integralmente stasera alle 21.15 a Piazzapulita su La7.