Sea Watch torna in mare, nave dissequestrata

(Afp)

La nave Sea Watch torna in mare. Il Tribunale di Palermo ha dissequestrato la nave. Lo annuncia la stessa ong su Twitter. “Abbiamo vinto l'appello al Tribunale Civile di Palermo: la Sea Watch 3 è libera! Dopo oltre 5 mesi di blocco nel porto di Licata, ci prepariamo a tornare in mare. La giustizia trionfa sul (ex-) Decreto Sicurezza bis", scrive la ong su Twitter.

"#SeaWatch 3 è libera. Adesso il Governo Italiano liberi tutte le navi di soccorso della società civile! #FreeMediterranea" scrive su Twitter Mediterranea Saving Humans.