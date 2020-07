Torino, tram investe e uccide pedone

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA/IPA)

Incidente mortale poco prima delle 7 alla periferia Nord di Torino. Per cause ancora in corso di accertamenti un tram della linea 4 ha investito un uomo, che è deceduto sul posto. Sul posto la Squadra Infortunistica della Polizia Municipale del capoluogo piemontese per i rilievi del caso. I tram della linea limitano il servizio a piazza Derna: nel tratto Piazza Derna/Falchera c'è un servizio navetta.