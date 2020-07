'Pensa come noi', i misteriosi manifesti con volto Conte a Ostia

Sono spuntati anche sui muri di Ostia (Roma) i misteriosi manifesti con il volto del premier Giuseppe Conte su sfondo bianco. Sotto la scritta 'Pensa come vuoi ma pensa come noi'. Ora come ora non si conoscono gli autori. Unico indizio potrebbe essere un occhio che rimanda al ministero della Verità di '1984' di George Orwell.

Nei giorni scorsi altri manifesti analoghi ma con il volto di Laura Boldrini erano apparsi in diverse città italiane. Sotto la stessa scritta 'Pensa come vuoi ma pensa come noi', la frase 'Gli immigrati ci offrono uno stile di vita che presto sarà molto diffuso tra tutti noi'.