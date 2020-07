Spazio, atterrata capsula Starliner della Nasa

La capsula spaziale Starliner, costruita dalla Boeing per la Nasa, è atterrata nel deserto del Nuovo Messico, negli Stati Uniti, alle 5:58 locale. Lo comunica con un tweet la National Aeronautic and Space Administration. “Congratulazioni per il successo”, ha scritto su Twitter l’amministratore capo della Nasa, Jim Bridenstine, ringraziando "le persone incredibili che hanno reso possibile questa missione"