Clemente Mastella ricoverato in ospedale

E' stato ricoverato in ospedale il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Nulla di grave, il primo cittadino si è recato questa mattina al presidio del Rummo per un'asma bronchiale e sarà sottoposto ad accertamenti di routine per poi tornare a casa. Il primo cittadino si trova attualmente ricoverato presso l'Utic dell'ospedale Rummo, ma solo per una questione di saturazione posti in reparto. Dovrebbe essere dimesso martedì.