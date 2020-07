Maltempo, isolate le Eolie

(Foto AFP)

Restano isolate le Eolie sferzate dal mare in tempesta da due giorni. Il mare forza 7 e il vento fortissimo che ha raggiunto i 70/80 km orari ha impedito agli aliscafi di potere lasciare Milazzo per raggiungere le isole. Turisti e pendolari sono bloccati da ieri in attesa che la situazione si sblocchi.