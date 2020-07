(FOTOGRAMMA)

E' morta la mamma di Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni. La donna, da qualche giorno, era ricoverata in ospedale a Milano. La notizia è arrivata nel corso dell'udienza del processo che vede Cappato imputato per aiuto al suicidio per aver accompagnato Fabiano Antoniani, noto come DJ Fabo, in una clinica svizzera a morire. I difensori hanno chiesto qualche minuto di pausa per permettere a Cappato di uscire dall'aula dove è stato abbracciato e consolato dalla moglie. Ancora con gli occhi rossi, si è poi seduto in prima fila, dove assiste al dibattimento.