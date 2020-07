Rapina in sala slot, titolare ucciso a sprangate

(Foto Fotogramma)

Nella tarda serata di ieri un 60enne di Legnago, titolare di una sala slot VLT è rimasto ucciso a seguito di una rapina perpetrata nel suo locale mentre lui era all'interno. L'uomo, originario della provincia di Brescia ma che si era trasferito da tempo nella bassa veronese, è stato aggredito da un soggetto travisato ed armato di un bastone o una spranga che, dopo essersi fatto aprire la porta del retro, ha colpito violentemente il titolare al capo provocandogli un importante trauma cranico. Quindi, dopo aver trafugato l'incasso di circa 3.000 euro, si dileguava facendo perdere le sue tracce.

Il 60enne è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale come conseguenza delle gravi ferite riportate. A scoprire il corpo dell'uomo la socia in affari che abitava nello stesso stabile e che entrando nel locale lo ha trovato a terra esanime in una pozza di sangue. Sul caso stanno indagando i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Verona unitamente ai colleghi della Compagnia Carabinieri di Legnago.