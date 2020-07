Roma, 79enne muore investita da un'auto

Foto Ipa/Fotogramma

All'indomani della tragedia delle due 16enni investite a Corso Francia a Roma, ancora un incidente stradale mortale nella Capitale. Una donna di 79 anni è deceduta dopo essere stata investita da un'auto, una Opel Astra, in via Monti Tiburtini all'altezza di via Feronia. Sul posto la polizia locale che sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.