Vaticano, mille ingredienti per la mostra dei 100 Presepi

di Enzo Bonaiuto

Mille ingredienti per la tradizionale mostra dei 'Cento Presepi' in Vaticano, organizzata dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova Evangelizzazione e allestita nella Sala Pio X fino al 12 gennaio, dove resta aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 (tranne il 24 e il 31 dicembre dalle 10 alle 17) a ingresso gratuito. La fantasia degli artigiani, provenienti da ogni parte del mondo e da tutte le regioni italiane, ha spaziato come al solito fra tutti i possibili materiali con i quali si può comporre un presepe, da quelli più classici a quelli più improbabili. Così, in mostra figurano presepi in argilla e in ceramica, in legno e in ferro battuto, in lana e in cotone, con l'ovatta e con il granturco, di sughero e di gesso, in polistirolo e in vetro, costruiti con la paglia o con la carta pergamena, con la plastica e con i mattoni, con la seta e con il corallo e persino con i vari formati di pasta e con i dischi in vinile, dentro conchiglie e uno, in miniatura, dentro una lampadina elettrica come un tempo le navi in bottiglia. All'ingresso e lungo il percorso della mostra, a far da guida spirituale e religiosa alla mostra, alcune frasi di Papa Francesco dedicate al presepe, considerato "grande opera di evangelizzazione", per "un invito a sentire e toccare la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé, a vedere questo evento unico e straordinario che ha cambiato il corso della Storia umana".