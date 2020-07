Meteo Capodanno, colpo di scena dal Polo Nord

(FOTOGRAMMA)

Fine 2019 in arrivo. E per il giorno di Capodanno potrebbe verificarsi un colpo di scena dal Polo Nord. Dopo il passaggio di un campo di alta pressione su buona parte dell'Italia, con prevalenza di sole e temperature piuttosto miti per il periodo, per l'ultimo dell'anno "si notano alcune manovre (risalita di aria relativamente calda fin verso la Scandinavia) che potrebbero dare il via a una serie di conseguenze a cascata" tra cui, fanno sapere gli esperti de 'IlMeteo.it', "un'irruzione di aria gelida che dalla Russia (aria polare) si riverserebbe inizialmente sull'Europa orientale, con conseguenze anche sull'Italia".

"Le probabilità che il vero freddo possa arrivare sulla nostra Penisola sono ad ora di circa il 50%" aggiungono, ma "al momento non sono da escludere sorprese e veri colpi di scena con episodi nevosi fino a quote molto basse, specie sulla Romagna e sulle Regioni del Centro (in particolare sul versante Adriatico)". Al Nord, "si avvertirebbe invece soprattutto un gran freddo, ma con basso rischio di precipitazioni".