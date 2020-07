Pordenone, trovata morta proprietaria dell'auto incendiata

Foto Fotogramma

E' stato individuato il corpo senza vita della donna che - come accertato dai carabinieri di Meduno e Pordenone - aveva in uso esclusivo l'autovettura ritrovata sabato notte avvolta dalle fiamme a bordo strada lungo la SR 251, nei pressi della diga Ravedis (Pordenone). Si tratta di una 37enne che, nelle ore seguenti al ritrovamento del mezzo - riferiscono i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo (Pordenone) -, risultava irreperibile. La salma è stata individuata verso le 13.30 di oggi in una golena del Meduna sul lato sinistro del fiume, poco più a Sud del Nuovo Ponte Giulio (SP 19), nel corso delle attività di ricerca nell’area vicina al luogo dov'era stata abbandonata la vettura. Le operazioni di recupero del corpo con un elicottero della Protezione civile sono ancora in corso. Sul posto i carabinieri di Maniago.