Trovato donatore di midollo per la malattia rara del piccolo Filippo

E' stato trovato il donatore di midollo osseo per Filippo, il bimbo di otto mesi di Cusano Milanino affetto da una rara malattia genetica, la linfoistiocitosi emofagocitica. L'annuncio è stato dato tramite la pagina facebook 'Un dono per Filippo', aperta dai suoi genitori, che conta oltre 3800 follower. Il post è scritto in prima persona, come se fosse Filippo a comunicarlo.

"Oggi é davvero quasi Natale e come ormai avrete capito il mio dono sta finalmente per arrivare -si legge nel messaggio-. Dovrò aspettare un paio di settimane e non saranno una passeggiata, anzi: ho iniziato ieri il 'condizionamento', un cocktail di farmaci chemioterapici che serviranno a fare piazza pulita del mio midollo birichino per lasciare spazio a quello nuovo. Tutto questo mi porterà a non stare niente bene, molto probabilmente, e soprattutto ad essere molto immunodepresso per parecchio tempo. Mamma e papà sono tesi e preoccupati, io ancora non mi accorgo di nulla e me la rido. Ma un passo alla volta, come abbiamo imparato, che diversamente non si può fare".

Nel post viene spiegato che "il 7 gennaio un giovane tedesco (non sappiamo se maschio o femmina) donerà il suo midollo che il giorno dopo sarà qui per me, trasportato da un volontario. E adesso concentriamoci tutti per fare in modo che questo primo passo vada a buon fine".