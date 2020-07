Università: Bbc, Uninettuno tra le più impegnate su sviluppo sostenibile

“Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” e “ridurre le diseguaglianze fra le nazioni”: questi gli obiettivi che Uninettuno ha raggiunto e grazie ai quali l'università telematica è stata selezionata dalla Bbc, assieme ad altri trenta atenei nel mondo, per realizzare dei filmati che evidenziano l’impegno che queste università stanno dimostrando per raggiungere, a livello globale, gli obiettivi sullo sviluppo sostenibile dell’Onu.

Oggi, dunque, grazie ad “Aiming Higher Education Without Borders”, il filmato realizzato dalla Bbc, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno conferma la propria vocazione verso un tipo di insegnamento democratico e inclusivo. “La forza di Uninettuno – afferma il rettore Maria Amata Garito – è sempre stata quella di mettere insieme mondi diversi, lingue diverse e culture diverse, unite dallo stesso amore per la conoscenza e dalla consapevolezza che la tecnologia, se ben utilizzata, può interconnettere persone e intelligenze che fanno della differenza una ricchezza, e che insieme lavorano costantemente per costruire un mondo migliore”.