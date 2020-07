Vicenza, 21enne esce di strada e muore

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Esce di strada e perde la vita. E' quanto accaduto la scorsa notte in via Ponte di Costozza, a Longare, in provincia di Vicenza, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente nel quale è morto un 21enne. Niente da fare per il giovane sbalzato fuori dalla sua Volkswagen Golf: il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del ragazzo vicentino. Vigili del fuoco e carabinieri hanno eseguito i rilievi.